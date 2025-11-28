Свердловчанам объяснили, чем опасны долги за ЖКХ

Акция «День информирования» проходит ежегодно в городах присутствия «Энергосбыт Плюс» Фото: предоставлено компанией «Энергосбыт Плюс»

Специалисты управления свердловского ФССП и представители компании «Энергосбыт Плюс» объяснили жителям Алапаевска, как избежать проблем из-за коммунальных долгов и не доводить дело до суда. В ходе консультаций горожанам рассказали, как узнать о наличии долга, причинах его появления, возможных санкциях и способах погашения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Энергосбыт Плюс», беседы с горожанами прошли в рамках традиционного Дня информирования населения.

«Мы проводим большую работу с должниками, направленную на повышение платежной дисциплины. Это не только появление информации о задолженности в квитанциях и СМС-рассылке, но и телефонные звонки, когда мы хотим помочь клиенту решить его проблему. И только при отсутствии заинтересованности клиента в погашении задолженности мы прибегаем к судебному производству», — рассказала ведущий специалист управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Свердловского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Наталья Шестакова.

Акция «День информирования» проходит ежегодно в городах присутствия компании. Представители «Энергосбыт Плюс» и ФССП консультировали граждан индивидуально, повысив их финансовую грамотность и подсказав возможные варианты выплат долгов. Также на консультациях должникам разъяснили, как можно остановить исполнительное производство в их отношении.

Во время бесед судебные приставы напомнили, что по закону к неплательщикам могут применяться меры принудительного взыскания. Долги списываются из зарплаты, пенсии или с банковских счетов. А при отсутствии финансов приставы вправе арестовать имущество должника и реализовать его для погашения задолженности. Проверить наличие долга можно на сайте ФССП через сервис «Банк данных исполнительных производств».

При этом в ходе консультаций посетителям рассказали, что до 31 декабря «Энергосбыт Плюс» проводит акцию «В Новый год — без долгов!». Ее участники, вовремя оплатившие долги, получат списание непросуженных пеней от компании. А при внесении рекомендуемого платежа за декабрь они смогут претендовать на ценные призы.