Уральские металлурги расширяют взаимодействие с молодыми учеными

Соглашение подписали на конгрессе молодых ученых Фото: предоставлено пресс-службой компании

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) — уральский производитель стальных труб — поможет молодым ученым реализовать их технологические проекты на своих предприятиях. Компания подписала соответствующее трехстороннее соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ и автономной некоммерческой организацией (АНО) «Национальные приоритеты», сообщили в пресс-службе организации.

Это произошло в ходе Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус». Документ подписали директор по инновационному развитию Научно-технического центра (НТЦ) компании Юлия Шадрина, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Сотрудничество будет проходить на базе корпоративного акселератора технологических проектов уральского гиганта. Компания будет сопровождать ученых-авторов на всех этапах их реализации.

«ТМК — один из безусловных лидеров отрасли: они давно и плодотворно взаимодействуют с научно-технологическим сообществом. А программа акселератора — востребованный инструмент, который пользуется популярностью у нашей главной целевой аудитории — исследователей и инженеров», — сказал Секиринский.

Юлия Шадрина отметила, что договоренности помогут выстроить систему взаимодействия исследователей и разработчиков с корпоративными научно-техническими центрами. Это позволит ускорить разработку и внедрение востребованных в промышленности решений и наладить эффективную систему коммуникаций в области науки и технологий.

«Новые партнеры проводят полноформатные исследования, испытания последних видов продукции и разработок. Участвуя в их проектах, талантливая молодежь получает возможность работать над важнейшими задачами технологического развития страны, пользоваться современным оборудованием и формировать собственные карьерные треки через стажировки. Это, в свою очередь, помогает создавать высококвалифицированный кадровый потенциал для ключевых отраслей экономики», — подчеркнула София Малявина.