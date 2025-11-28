«Слегка жутковато»: мэр Екатеринбурга прокатился в беспилотном такси с плюшевым мишкой

Беспилотные такси есть и в России, например, в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, будучи в Китае, покатался на беспилотном такси. На форуме «Города России» он признался, что ему было жутковато ехать без водителя. Слова мэра передает корреспондент URA.RU.

«В прошлом году мы были с делегацией в Гуанчжоу, и я не поленился, попробовал беспилотное такси в одном из районов города. Достаточно простая процедура: по местонахождению приглашаешь, вызываешь машину, задаешь маршрут, сразу же оплата производится. Слегка жутковато, когда за пять секунд машина без водителя набирает максимально разрешенную скорость», — сказал Орлов.

По его описанию, водительское место огорожено пластиком, чтобы у пассажиров не возникло соблазна перебраться за руль. «Колеса крутятся, на переднем пассажирском сиденье сидит большой плюшевый медвед. Ну, видимо, чтобы как-то успокаивать пассажиров, которые сзади и не видят водителя», — дополнил мэр.

