Общество

Свердловского охотника, застрелившего бизнесмена, освободили от наказания

28 ноября 2025 в 15:24
ЧП произошло в Первоуральске пару лет назад

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский областной суд освободил от наказания охотника Фарид Темиргалиева, который застрелил бизнесмена, приняв его за животное. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Судом признано дополнительным отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием оружия. Жалоба защиты об оправдании подзащитного оставлена без удовлетворения. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, то есть не по реабилитирующим обстоятельствам», — уточнили в суде.

По версии следствия, ЧП произошло осенью 2021 года. Темиргалиев охотился в ночное время с нарезным огнестрельным оружием, оборудованным тепловизионным прицелом. Потерпевший Евгений Старцев получил ранение в плечо и скончался на месте происшествия. Родные несколько дней ничего не знали о его судьбе. Силовики и волонтеры вышли на поиски. Тело нашли в лесном массиве.

Темиргалиев вину не признал. Он утверждал, что был на охоте в другом районе. В 2023 году суд в Первоуральске приговорил его к полутора годам ограничения свободы.

Комментарии (1)
  • Екат
    28 ноября 2025 15:35
    а что это за сроки давности ? в 2021 убил, в 2025 срок давности истек ???
