Свердловского охотника, застрелившего бизнесмена, освободили от наказания

Свердловский областной суд освободил от наказания охотника Фарид Темиргалиева, который застрелил бизнесмена, приняв его за животное. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Судом признано дополнительным отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием оружия. Жалоба защиты об оправдании подзащитного оставлена без удовлетворения. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, то есть не по реабилитирующим обстоятельствам», — уточнили в суде.

По версии следствия, ЧП произошло осенью 2021 года. Темиргалиев охотился в ночное время с нарезным огнестрельным оружием, оборудованным тепловизионным прицелом. Потерпевший Евгений Старцев получил ранение в плечо и скончался на месте происшествия. Родные несколько дней ничего не знали о его судьбе. Силовики и волонтеры вышли на поиски. Тело нашли в лесном массиве.

