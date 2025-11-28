Уральский титановый гигант вошел в топ самых наукоемких компаний России
Компания изготавливает медицинские изделия из титана и его сплавов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
«ВСМПО-Ависма» — крупнейшее предприятие по производству титана — вошло в число 30 самых наукоемких компаний России. Рейтинг составлен на основе анализа ряда показателей за период с 2021 по 2025 год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
При составлении рейтинга учитывались число и динамика зарегистрированных патентов на изобретения, объемы инвестиций в науку и инновации, а также кадровый потенциал предприятий. У компании 205 действующих патентов из 762 зарегистрированных, а ежегодные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) достигают 2 млрд рублей.
«Наш вклад в развитие науки и технологии достигается благодаря высококлассным специалистам „ВСМПО-Ависма“. Мы продолжаем инвестировать значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться лидерами отрасли и обеспечивать наших партнеров самыми современными решениями», — заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов.
В ближайшие 3–5 лет компания планирует диверсифицировать портфель продукции и выйти на новые рынки. Предприятие фокусируется на внедрении аддитивных технологий (3D-печать), организации полного цикла производства титановых порошков и проволоки, разработке и изготовлении медицинских изделий из титана и его сплавов.
В 2025 году в корпорации внедрили инновационную установку лазерного упрочнения прессованных электродов. Кроме того, один из инженеров компании стал лауреатом международной премии «Эксперт года», а молодые специалисты получили звание «Инженер года».
