Свердловского вице-губернатора отправляют на учебу в Сенеж

Василий Козлов поедет в «Сенеж» учиться новому Фото: Илья Московец © URA.RU

Василий Козлов, исполняющий обязанности политического вице-губернатора Свердловской области, отправится на обучение в «Сенеж» — центр подготовки управленцев высшего звена. Источники в региональном истеблишменте трактуют это как важный сигнал.

«Он должен был ехать на обучение еще в ноябре, но перенеслось на январь», — поделился один из собеседников. Для представителей свердловского политического истеблишмента это важный сигнал. В следующем году пройдут выборы в заксобрание и Госдуму, и многие в недоумении, можно ли вести консультации с Козловым или он является временной фигурой. «Документы по его согласованию на эту должность уже в Москве», — добавил еще один собеседник.

Василий Козлов исполняет обязанности политического вице-губернатора со 2 октября. До этого с 2022 года он был «простым» замом губернатора и курировал, в частности, международные связи, департаменты труда и строительного надзора. Летом 2024 года Козлов стал заниматься еще и набором контрактников, который шел медленно. Но уже к началу 2025-го Свердловская область выбилась едва ли не в лидеры среди регионов УрФО.

Продолжение после рекламы