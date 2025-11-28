В Перми суд разбирается в споре об историческом облике академии живописи

Художественный вуз отрицает причастность к изменениям в архитектуре исторического объекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арбитражном суде Пермского края ведется рассмотрение дел, связанных с зданием на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта, которое является объектом культурного наследия — «Приют губернский детский». В этом здании располагается Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Помимо академии в здании размещены еще пять организаций. При этом академия, будучи федеральным вузом, владеет помещением, а не арендует его. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия подала в суд иск с требованием провести реставрационные работы и вернуть зданию его исторический облик», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».

Среди необходимых мер — открытие внутридомового арочного проезда под переходом между частями здания со стороны Комсомольского проспекта, демонтаж пристроек на уровне первого этажа с этой стороны и восстановление оконных проемов. Помимо академии, ответчиками по делу выступают ООО «Союз-Инвест», а также индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин — владельцы других помещений в здании.

Продолжение после рекламы

В настоящее время академия не осуществляет свою деятельность в этом здании, поскольку там проводятся реставрационные работы в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу. Учебный процесс временно перенесен в здание бывшего детского сада, расположенное по адресу: улица Балхашская, 203.

Директор Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Алексей Мургин в беседе с «Новым компаньоном» сообщил, что спорные изменения в архитектуре здания были внесены в 1990-е годы. В результате перестройки в здании появились помещения, которые сейчас используются представителями малого бизнеса — здесь расположены предприятия общественного питания, аудиторская контора и другие организации. В судебном процессе основными ответчиками выступают именно собственники этих помещений, тогда как академия участвует в деле как один из собственников здания. При этом к учебному заведению не предъявляются конкретные требования относительно восстановления исторического облика объекта культурного наследия.