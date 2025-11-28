Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Кунгуром

При этом пять пациентов уже выписаны из медучреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным на 28 ноября, в медицинских учреждениях Перми остаются на лечении семь человек, которые пострадали в ДТП под Кунгуром. Среди них — один ребенок.

«Состояние двух взрослых и одного ребенка оценивается как удовлетворительное. У одного пациента — состояние средней степени тяжести, у двух — тяжелое, у еще одного — крайне тяжелое. Пять пациентов уже выписаны из медучреждений и направлены на дальнейшее наблюдение в поликлиники по месту жительства», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале.

URA.RU писало о том, что вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа автомобиль «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП семь человек погибли, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести.

Продолжение после рекламы