Пермские врачи рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Кунгуром

Минздрав: семь пострадавших остаются в больницах Перми после аварии под Кунгуром
28 ноября 2025 в 11:43
При этом пять пациентов уже выписаны из медучреждений

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным на 28 ноября, в медицинских учреждениях Перми остаются на лечении семь человек, которые пострадали в ДТП под Кунгуром. Среди них — один ребенок.

«Состояние двух взрослых и одного ребенка оценивается как удовлетворительное. У одного пациента — состояние средней степени тяжести, у двух — тяжелое, у еще одного — крайне тяжелое. Пять пациентов уже выписаны из медучреждений и направлены на дальнейшее наблюдение в поликлиники по месту жительства», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале. 

URA.RU писало о том, что вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа автомобиль «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП семь человек погибли, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести.

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил по факту происшествия уголовные дела по двум статьям. По части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц). А также по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы. Речь идет об автотехнической и судебно-медицинской.

