Госавтоинспекция Пермского края перешла на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
Водителям напоминают о том, что в текущих погодных условиях дорожное покрытие может быть скользким
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция обратилась к пермским водителям с важным сообщением. 28 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГАИ приступили к несению службы в усиленном режиме.
«Ухудшение погодных условий может стать причиной ДТП, образования заторов и нарушений в работе общественного транспорта. Водителям рекомендуется с особым вниманием и осторожностью относиться к управлению транспортным средством, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля», — предупреждает Госавтоинспекция в telegram-канале.
Там также напоминают о бдительности при проезде пешеходных переходов. Поскольку в текущих погодных условиях дорожное покрытие может быть скользким.
