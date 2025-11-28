Госавтоинспекция Пермского края перешла на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Водителям напоминают о том, что в текущих погодных условиях дорожное покрытие может быть скользким Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция обратилась к пермским водителям с важным сообщением. 28 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГАИ приступили к несению службы в усиленном режиме.

«Ухудшение погодных условий может стать причиной ДТП, образования заторов и нарушений в работе общественного транспорта. Водителям рекомендуется с особым вниманием и осторожностью относиться к управлению транспортным средством, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля», — предупреждает Госавтоинспекция в telegram-канале.