Экс-зампредседателю пермского правительства Лопаевой смягчили наказание

«В Индустриальном районном суде принято решение о замене вида наказания. Елене Лопаевой назначено два с половиной года и 12 дней ограничения свободы», — уточнили в суде. Ранее Лопаева была осуждена на четыре года колонии общего режима за хищение 68 млн рублей.

Лопаеву судили за то, что она была причастна похищению денег из фонда «Содействие XXI век». На скамье подсудимых она оказалась вместе с бывшим директором фонда Еленой Найдановой. Последняя скрылась от уголовного преследования за границей и сейчас объявлена в розыск. Лопаевой же был вынесен приговор, а позже предоставлена отсрочка от колонии пока ребенку не исполнится 14 лет. Сейчас она добилась того, что и вовсе не будет сидеть.