Шеф-повар и бартендер из Перми претендуют на федеральную награду

28 ноября 2025 в 12:26
Имена лучших специалистов объявят 1 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

Шеф-повар пермского ресторана Nolan Wine & Kitchen и гриль-бара Rob Roy Антон Оборин и бартендер коктейль-бара Curtiss Никита Белозеров стали номинантами федеральной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

«В список номинантов премии „Шеф-повар года“ вошел Антон Оборин. Никита Белозеров поборется за победу в номинации „Бартендер года“», — сказано на сайте премии.

Уточняется, что оргкомитет премии составил список номинантов на основе лонг-листа, в который вошли более 300 специалистов. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 1 декабря, которая пройдет в рамках «Форума лидеров фуд-индустрии».

