Экономика

ХМАО вошел в топ регионов с самым дорогим дизтопливом

28 ноября 2025 в 11:57
В Югре литр дизтоплива стоит почти 80 рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югра вошла в десятку российских регионов с самым дорогим дизельным топливом. Об этом сообщает ИА «Промрейтинг».

«В ХМАО цена дизтоплива за литр — 79,77 рубля», — следует из аналитических данных. Округ занял девятое место в топ-10 регионов.

Лидером рейтинга стала Республика Саха. На втором месте Магаданская область, на третьем — Сахалинская. Далее идут Республика Тыва, Забайкальский край, Мурманская область и Еврейская автономная область. Замыкает десятку Ненецкий автономный округ. Соседний Ямал, который ранее входил в этот список, в обновленном рейтинге отсутствует.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на бензин в ХМАО за неделю снизились на 1-2 рубля. Подешевело топливо марок АИ-92 и АИ-95.  

