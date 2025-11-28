Купить новые доллары можно в нескольких банках, но узнать о их наличии будет непросто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не за горами новогодние праздники, в которые часть тюменцев отправится за границу. Жители города начинают закупать доллары нового образца, чтобы ни в чем себе не отказывать в отпуске. Где приобрести «свежие» купюры — в материале URA.RU.

В Сбере новые банкноты есть в наличии в трех офисах обслуживания. Судя по сайту банка, цена в них фиксированная: один доллар продают по 81 рублю 20 копеек.

В «Россельхозбанке» нужные нам доллары также оказались в трех офисах. Тюменцам готовы продать их по стоимости в 86 рублей 91 копейку.

Продолжение после рекламы

Есть новые купюры и в «БыстроБанке». Учитывая комиссию за их подбор, цена составит 82 рубля 23 копейки.