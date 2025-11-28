Где купить доллары нового образца в Тюмени. Список
Купить новые доллары можно в нескольких банках, но узнать о их наличии будет непросто
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Не за горами новогодние праздники, в которые часть тюменцев отправится за границу. Жители города начинают закупать доллары нового образца, чтобы ни в чем себе не отказывать в отпуске. Где приобрести «свежие» купюры — в материале URA.RU.
В Сбере новые банкноты есть в наличии в трех офисах обслуживания. Судя по сайту банка, цена в них фиксированная: один доллар продают по 81 рублю 20 копеек.
В «Россельхозбанке» нужные нам доллары также оказались в трех офисах. Тюменцам готовы продать их по стоимости в 86 рублей 91 копейку.
Есть новые купюры и в «БыстроБанке». Учитывая комиссию за их подбор, цена составит 82 рубля 23 копейки.
В «Датабанке» валюту продают по 82 рубля ровно. В поддержке других банков сообщили, что узнать информацию о наличии новых долларов можно только лично, обратившись в офисы обслуживания.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!