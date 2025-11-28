В Тюмень не пустили десятки тонн потенциально опасных овощей и фруктов из Азии

Товары ввозили без фитосанитарных сертификатов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмень не пустили почти 75 тонн овощей, фруктов и зерна из Кыргызстана. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора на своем официальном сайте.

«Товары перевозились на 13 автотранспортных средствах. Причинами запрета ввоза подкарантинной продукции стали отсутствие маркировки или ее несоответствие обязательным требованиям, несдостоверная информация в сопроводительных документах, отсутствие фитосанитарных сертификатов», — говорится в сообщении ведомства.