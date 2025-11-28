Афанасьев подарил уральскому полпреду подарок ручной работы
Афанасьев и Жога встретились на полях выставки «Города России»
Фото: URA.RU
Глава Тюмени Максим Афанасьев на выставке «Города России» подарил уральскому полпреду Артему Жоге обложку для паспорта и визиточницу, которые своими руками сделали участники проекта «СВОй кожевенник». Изделия шьют тюменцы, вернувшиеся из зоны спецоперации.
«Первую партию у мастеров цеха выкупили. Теперь обеспечиваем им рынок сбыта», — отметил Афанасьев, презентуя проект Жоге.
Проект был запущен в Тюмени двумя ветеранами СВО. В настоящий момент цех объединяет 20 ветеранов. Как ранее рассказало URA.RU, представители Тюмени на выставке забрендировали главу Екатеринбурга Алексея Орлова.
