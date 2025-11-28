Логотип РИА URA.RU
Афанасьев подарил уральскому полпреду подарок ручной работы

Тюмень представила проект для ветеранов СВО на выставке «Города России»
28 ноября 2025 в 12:29
Афанасьев и Жога встретились на полях выставки «Города России»

Фото: URA.RU

Глава Тюмени Максим Афанасьев на выставке «Города России» подарил уральскому полпреду Артему Жоге обложку для паспорта и визиточницу, которые своими руками сделали участники проекта «СВОй кожевенник». Изделия шьют тюменцы, вернувшиеся из зоны спецоперации.

«Первую партию у мастеров цеха выкупили. Теперь обеспечиваем им рынок сбыта», — отметил Афанасьев, презентуя проект Жоге. 

Проект был запущен в Тюмени двумя ветеранами СВО. В настоящий момент цех объединяет 20 ветеранов. Как ранее рассказало URA.RU, представители Тюмени на выставке забрендировали главу Екатеринбурга Алексея Орлова.

