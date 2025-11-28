Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В Тобольске усилили безопасность на ледовой переправе

На городской переправе через Иртыш в Тобольске установили пункты обогрева
28 ноября 2025 в 12:39
Стабильность переправы нарушена погодными условиями

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) развернули пункты обогрева на обоих берегах реки Иртыш возле городской переправы. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем телеграм-аккаунте.

«Неустойчивая погода и перепады температур затрудняют движение парома СП-20 и судов на воздушной подушке. В связи с этим организовали пункты обогрева на обоих концах переправы и подвоз людей к железнодорожной станции, чтобы они могли переехать через мост», — отметил Вагин

Кроме того, мэрия контролирует вопрос оказания медицинской помощи, сообщил он. Ранее Вагин заявил о намерении восстановить водное сообщение между Тобольском и Тюменью.

