В Тобольске усилили безопасность на ледовой переправе

В Тобольске (Тюменская область) развернули пункты обогрева на обоих берегах реки Иртыш возле городской переправы. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем телеграм-аккаунте.

«Неустойчивая погода и перепады температур затрудняют движение парома СП-20 и судов на воздушной подушке. В связи с этим организовали пункты обогрева на обоих концах переправы и подвоз людей к железнодорожной станции, чтобы они могли переехать через мост», — отметил Вагин