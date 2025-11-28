В Тобольске усилили безопасность на ледовой переправе
Стабильность переправы нарушена погодными условиями
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Тобольске (Тюменская область) развернули пункты обогрева на обоих берегах реки Иртыш возле городской переправы. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем телеграм-аккаунте.
«Неустойчивая погода и перепады температур затрудняют движение парома СП-20 и судов на воздушной подушке. В связи с этим организовали пункты обогрева на обоих концах переправы и подвоз людей к железнодорожной станции, чтобы они могли переехать через мост», — отметил Вагин
Кроме того, мэрия контролирует вопрос оказания медицинской помощи, сообщил он. Ранее Вагин заявил о намерении восстановить водное сообщение между Тобольском и Тюменью.
