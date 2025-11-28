Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Аналитики назвали самые дешевые направления для семейных поездок из ХМАО в новогодние каникулы

Жители ХМАО могут отдохнуть в Тюмени меньше, чем за 40 тысяч рублей
28 ноября 2025 в 13:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Семьи из ХМАО могут недорого съездить отдохнуть на новогодние каникулы

Семьи из ХМАО могут недорого съездить отдохнуть на новогодние каникулы

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самыми дешевыми направлениями для семейных поездок на новогодние праздники по России из Югры стали Тюмень, Омск и еще несколько крупных городов страны. Цены начинаются от 39 тысяч рублей, об этом рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий Туту. 

Тюмень

«Дешевле всего семье из ХМАО — два родителя и ребенок, обойдется поездка в Тюмень. Провести в этом городе три дня с учетом дороги будет стоить 39 тысяч рублей», — уточнили аналитики. Югорчане могут побывать на набережной, где заливают самый большой каток, увидеть купеческие усадьбы и деревянное зодчество. Также считается «термальной столицей России»: на курортах есть бассейны с горячей водой, так что купальник пригодится даже зимой.

Югорчане могут побывать на набережной Тюмени, где заливают самый большой каток

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU


Омск

Немного дороже будет стоить поездка в Омск, три дня — 49 тысяч рублей. Остановиться стоит на туристической базе в сосновом лесу, а в город заглянуть на центральную ёлку. Улица Музейная превратится в красивое место для прогулок и фотографий. Детям понравится на новогодних шоу в омской филармонии: там на каникулах каждый день проходят ёлки, балы и сказки.

Продолжение после рекламы

Екатеринбург

Трехдневный отдых в Екатеринбурге обойдется в 92 тысячи рублей. Здесь на детской железной дороге можно изучить работу РЖД в виде развлекательной программой. Зимой продолжает работать зоопарк.

Уфа

Поездка в Уфу будет стоить от 100 тысяч рублей. На площади Ленина поставят ледяные скульптуры, проведут концерты и вечерние шоу.Маленьких гостей в праздничные дни будут ждать в резиденции уфимского Деда Мороза.

В Уфе югорчане могут посетить резиденцию Деда Мороза

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU


Москва

Стартовая цена отдыха в Москве — 116 тысяч рублей. Столица готовит для семей богатую театральную программу и новогодние ёлки. Главное — заранее забронировать билеты на мероприятия. С Дедом Морозом можно встретиться в его резиденции в Кузьминках. К Новому году Москву вновь украсят световой иллюминацией. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Инна
    28 ноября 2025 13:44
    А что у вас там интересного есть?)
  • Юрий Газовик
    28 ноября 2025 13:04
    Время сейчас трудное, пускай на отдых приезжают к нам в Новый Уренгой!
Добавить комментарий
Следующий материал