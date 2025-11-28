В ХМАО пенсионер обокрал магазин с детской одеждой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Нягани 68-летний пенсионер украл из магазина детскую одежду на 12 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
«Злоумышленник выбрал зимнюю детскую куртку, брюки и шапку общей стоимостью более 12 тысяч рублей, сложил их в пакет в примерочной кабине и покинул магазин, не оплатив товар. Похищенное имущество изъято», — сообщает пресс-служба полиции.
Мужчина признался правоохранителям, что пошел на кражу из-за безденежья. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «кража». Югорчанин находится под подпиской о невыезде, ему грозит то двух лет лишения свободы.
