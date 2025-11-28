В ХМАО пенсионер обокрал магазин с детской одеждой

В Нягани пенсионер украл детские вещи на 12 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нягани 68-летний пенсионер украл из магазина детскую одежду на 12 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленник выбрал зимнюю детскую куртку, брюки и шапку общей стоимостью более 12 тысяч рублей, сложил их в пакет в примерочной кабине и покинул магазин, не оплатив товар. Похищенное имущество изъято», — сообщает пресс-служба полиции.