Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В ХМАО назвали самые популярные города по покупке загородных домов

Жители ХМАО предпочитают покупать загородные в крупных городах
28 ноября 2025 в 12:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Югорчане чаще покупают загородные дома в крупных городах

Югорчане чаще покупают загородные дома в крупных городах

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жители ХМАО чаще всего интересуются покупкой загородной недвижимости в крупнейших городах региона. Самый высокий спрос наблюдается в Сургуте и Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали аналитики "Авито". 

«В октябре 2025 года жители ХМАО для постоянного проживания отдают предпочтение домам. Чаще всего дома для покупки искали в Сургуте, Нижневартовске, Югорске, Нефтеюганске и Излучинске», — говорится в исследовании.

Популярными городами для покупки загородной недвижимости у жителей других регионов страны также являются крупнейшие югорские локации. По данным «Этажей», на Сургут приходится более половины заявок, а на Нижневартовск — около четверти.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что среди других регионов России жители ХМАО предпочитают покупать загородную недвижимость в Тюмени. В областной столице югорчане совершают треть сделок по покупке домов. Следом идут Москва и Екатеринбург.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал