В ХМАО назвали самые популярные города по покупке загородных домов

Жители ХМАО чаще всего интересуются покупкой загородной недвижимости в крупнейших городах региона. Самый высокий спрос наблюдается в Сургуте и Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали аналитики "Авито".

«В октябре 2025 года жители ХМАО для постоянного проживания отдают предпочтение домам. Чаще всего дома для покупки искали в Сургуте, Нижневартовске, Югорске, Нефтеюганске и Излучинске», — говорится в исследовании.

Популярными городами для покупки загородной недвижимости у жителей других регионов страны также являются крупнейшие югорские локации. По данным «Этажей», на Сургут приходится более половины заявок, а на Нижневартовск — около четверти.

