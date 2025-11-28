В ХМАО назвали самые популярные города по покупке загородных домов
Югорчане чаще покупают загородные дома в крупных городах
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
Жители ХМАО чаще всего интересуются покупкой загородной недвижимости в крупнейших городах региона. Самый высокий спрос наблюдается в Сургуте и Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали аналитики "Авито".
«В октябре 2025 года жители ХМАО для постоянного проживания отдают предпочтение домам. Чаще всего дома для покупки искали в Сургуте, Нижневартовске, Югорске, Нефтеюганске и Излучинске», — говорится в исследовании.
Популярными городами для покупки загородной недвижимости у жителей других регионов страны также являются крупнейшие югорские локации. По данным «Этажей», на Сургут приходится более половины заявок, а на Нижневартовск — около четверти.
Ранее URA.RU рассказывало, что среди других регионов России жители ХМАО предпочитают покупать загородную недвижимость в Тюмени. В областной столице югорчане совершают треть сделок по покупке домов. Следом идут Москва и Екатеринбург.
