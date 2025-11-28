Логотип РИА URA.RU
Экономика

Аналитики назвали самые популярные подарки ко Дню матери у жителей ХМАО

В ХМАО дневник для воспоминаний стал самым популярным подарком в День матери
28 ноября 2025 в 13:45
Югорчане активно закупают подарки на День матери

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре растет спрос на подарки ко Дню матери. Жители округа активно заказывают их на маркетплейсах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Wildberries.

«Фиксируется растущий спрос на товары, приуроченные ко Дню матери. Наибольшей популярностью у покупателей из ХМАО пользуется книга-дневник для совместных воспоминаний», — пояснили в компании. После этого там уточнили, что стабильно высокими остаются продажи подарочных наборов.

Среди трендовых презентов — ночник в виде розы в стеклянной колбе и наборы шоколадных конфет. В топе продаж также оказались плед с пожеланиями и подставки для очков с отделкой из экомеха.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возрос средний чек на доставку цветов ко Дню Матери. Жители тратят на букеты примерно на 30-50% больше, чем в обычное время.

