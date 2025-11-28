В ХМАО отменены занятия у школьников второй смены из-за морозов
В школах Югры отменены занятия для второй смены из-за морозов
В городах и поселках Югры отменены занятия у школьников второй смены из-за морозов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.
«Ханты-Мансийск. Температура -27. Актировка: 2 смена, 1-4 классы», — говорится в сообщении.
Отмена занятий для учеников 1-4 классов:
Салым, Кедровый, Тюли, Ягурьях, Реполово, Пырьях, Белогорье, Шапша, Троица, Согом, Сибирский, Нялинское, Луговской, Кышик, Красноленинский, Кирпичный, Елизарово, Выкатной, Батово, Каменное, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Сергино, Андра, Октябрьское, Приобье, Малый Атлым, Большие Леуши, Большой Атлым, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Санарпауль.
Отмена занятий для учеников 1-8 классов:
Ваховск, Угут, Каюкова, Сентябрьский, Куть-Ях, Локосово, Солнечный, Барсово, Белый Яр, Сургут, Каркатеевы, Сингапай, Чеускино, Усть-Юган, Юганская Обь, Пойковский, Нефтеюганск, Сайгатина, Пыть-Ях, Лемпино, Лянтор, Лямина, Сытомино, Селиярово, Нягань, Агириш, Коммунистический, Унъюган, Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган, Нижнесортымский, Теги, Вазентур, Шайтанка, Березово, Вазенват, Полноват, Покур, Излучинск, Зайцева Речка, Вата, Большетархово, Мегион, Лангепас, Нижневартовск.
Отмена занятий для учеников 1-11 классов:
Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский.
При какой температуре отменяют уроки в ХМАО
Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.
1-4 классы:
-29 градусов, без ветра;
-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы
-32 градусов, без ветра;
-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
-36 градусов, без ветра;
-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
