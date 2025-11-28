Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО отменены занятия у школьников второй смены из-за морозов

28 ноября 2025 в 12:50
В школах Югры отменены занятия для второй смены из-за морозов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городах и поселках Югры отменены занятия у школьников второй смены из-за морозов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.

«Ханты-Мансийск. Температура -27. Актировка: 2 смена, 1-4 классы», — говорится в сообщении.

Отмена занятий для учеников 1-4 классов:

Салым, Кедровый, Тюли, Ягурьях, Реполово, Пырьях, Белогорье, Шапша, Троица, Согом, Сибирский, Нялинское, Луговской, Кышик, Красноленинский, Кирпичный, Елизарово, Выкатной, Батово, Каменное, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Сергино, Андра, Октябрьское, Приобье, Малый Атлым, Большие Леуши, Большой Атлым, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Санарпауль.

Отмена занятий для учеников 1-8 классов:

Ваховск, Угут, Каюкова, Сентябрьский, Куть-Ях, Локосово, Солнечный, Барсово, Белый Яр, Сургут, Каркатеевы, Сингапай, Чеускино, Усть-Юган, Юганская Обь, Пойковский, Нефтеюганск, Сайгатина, Пыть-Ях, Лемпино, Лянтор, Лямина, Сытомино, Селиярово, Нягань, Агириш, Коммунистический, Унъюган, Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган, Нижнесортымский, Теги, Вазентур, Шайтанка, Березово, Вазенват, Полноват, Покур, Излучинск, Зайцева Речка, Вата, Большетархово, Мегион, Лангепас, Нижневартовск.

Отмена занятий для учеников 1-11 классов:

Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский.

При какой температуре отменяют уроки в ХМАО

Очные уроки в школах отменяют из-за сильных морозов. Образовательные учреждения могут проводить занятия дистанционно, такую практику в регионе ввели еще в 2020 году. Ограничения в зависимости от температуры воздуха могут коснуться как младшеклассников, так и выпускников. Актированные дни вводят не только исходя от температуры воздуха, но и силы ветра.

1-4 классы:

-29 градусов, без ветра;

-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

-32 градусов, без ветра;

-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

-36 градусов, без ветра;

-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

