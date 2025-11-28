Экс-депутат Тюменской облдумы Баранчук может стать замом мэра Афанасьева
Экс-депутат облдумы Баранчук перейдет на работу в мэрию Тюмени
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук может стать первым заместителем мэра Максима Афанасьева. Так объясняют его внезапный отказ от мандата источники URA.RU из думы.
«Должность вакантна. Для него это значимое повышение», — отмечают инсайдеры
Сам Баранчук в беседе с агентством не называл новое место работы. При этом он уверяет, что останется в Тюмени.
По версии других источников агентства, политика хотят сделать спикером гордумы после ухода действующего председателя Светланы Ивановой в ГД на выборах-2026.
Юрий Баранчук известен в тюменском истеблишменте тем, что регулярно ездил в зону СВО и отправлял гуманитарную помощь. С 2001 по 2005 годы он был генеральным директором ООО «Западная Сибирь». В 2003 году возглавил Фонд развития промышленности Тюменской области. Баранчук также возглавляет ЗАО «Блок-комплект».
