Экс-депутат Тюменской облдумы Баранчук может стать замом мэра Афанасьева

Экс-депутат облдумы Баранчук перейдет на работу в мэрию Тюмени

Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук может стать первым заместителем мэра Максима Афанасьева. Так объясняют его внезапный отказ от мандата источники URA.RU из думы.

«Должность вакантна. Для него это значимое повышение», — отмечают инсайдеры

Сам Баранчук в беседе с агентством не называл новое место работы. При этом он уверяет, что останется в Тюмени.

По версии других источников агентства, политика хотят сделать спикером гордумы после ухода действующего председателя Светланы Ивановой в ГД на выборах-2026.

