Тюменский Центр СПИД стал подразделением Областной инфекционной больницы
Реорганизация прошла по федеральным стандартам
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени официально стал подразделением ГБУЗ ТО «Областная инфекционная больница». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Центр профилактики и борьбы со СПИД теперь и в Тюмени официально стал частью ГБУЗ ТО „Областная инфекционная больница“. Объединение мощностей клинико-диагностической лабораторной диагностики позволит более оперативно проводить исследования, а также расширить спектр проводимых исследований», — пояснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Объединение позволит повысить эффективность работы медучреждения. В том числе, в области диагностики и лечения пациентов. Все ресурсы и опыт, которыми располагает инфекционная больница, теперь будут сосредоточены в одном месте.
«После объединения станет проще развивать новые направления, внедрять современные подходы и усиливать поддержку людей, живущих с ВИЧ. Повысится доступность к специалистам инфекционного профиля. Все ресурсы и опыт, которыми располагают инфекционная больница и Центр профилактики и борьбы со СПИД, теперь будут сосредоточены в одном месте», — отметили в депздраве.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ялуторовске (Тюменская область) лечебно-реабилитационный центр «Светлый» планируют присоединить к областной больнице №23. Санаторий работает с 1973 года. Он находится в Ялуторовске на берегу озера Бабановское. Во времена пандемии на базе медицинского центра был открыт коронавирусный госпиталь. Сейчас там проходят реабилитацию участники специальной военной операции.
