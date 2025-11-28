Логотип РИА URA.RU
Тюменский Центр СПИД стал подразделением Областной инфекционной больницы

28 ноября 2025 в 13:53
Реорганизация прошла по федеральным стандартам

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени официально стал подразделением ГБУЗ ТО «Областная инфекционная больница». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Центр профилактики и борьбы со СПИД теперь и в Тюмени официально стал частью ГБУЗ ТО „Областная инфекционная больница“. Объединение мощностей клинико-диагностической лабораторной диагностики позволит более оперативно проводить исследования, а также расширить спектр проводимых исследований», — пояснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Объединение позволит повысить эффективность работы медучреждения. В том числе, в области диагностики и лечения пациентов. Все ресурсы и опыт, которыми располагает инфекционная больница, теперь будут сосредоточены в одном месте.

«После объединения станет проще развивать новые направления, внедрять современные подходы и усиливать поддержку людей, живущих с ВИЧ. Повысится доступность к специалистам инфекционного профиля. Все ресурсы и опыт, которыми располагают инфекционная больница и Центр профилактики и борьбы со СПИД, теперь будут сосредоточены в одном месте», — отметили в депздраве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ялуторовске (Тюменская область) лечебно-реабилитационный центр «Светлый» планируют присоединить к областной больнице №23. Санаторий работает с 1973 года. Он находится в Ялуторовске на берегу озера Бабановское. Во времена пандемии на базе медицинского центра был открыт коронавирусный госпиталь. Сейчас там проходят реабилитацию участники специальной военной операции.

