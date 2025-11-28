Тюменский Центр СПИД стал подразделением Областной инфекционной больницы

Реорганизация прошла по федеральным стандартам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени официально стал подразделением ГБУЗ ТО «Областная инфекционная больница». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Центр профилактики и борьбы со СПИД теперь и в Тюмени официально стал частью ГБУЗ ТО „Областная инфекционная больница“. Объединение мощностей клинико-диагностической лабораторной диагностики позволит более оперативно проводить исследования, а также расширить спектр проводимых исследований», — пояснили агентству в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Объединение позволит повысить эффективность работы медучреждения. В том числе, в области диагностики и лечения пациентов. Все ресурсы и опыт, которыми располагает инфекционная больница, теперь будут сосредоточены в одном месте.

Продолжение после рекламы

«После объединения станет проще развивать новые направления, внедрять современные подходы и усиливать поддержку людей, живущих с ВИЧ. Повысится доступность к специалистам инфекционного профиля. Все ресурсы и опыт, которыми располагают инфекционная больница и Центр профилактики и борьбы со СПИД, теперь будут сосредоточены в одном месте», — отметили в депздраве.