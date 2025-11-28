Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Тюменских школьников отправят на карантин. Инсайд

Тюменские школы перейдут в дистанционный режим с 1 декабря
28 ноября 2025 в 13:27
Школы опустеют до середины декабря

Школы опустеют до середины декабря

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские школы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ будут переведены в дистанционный режим с 1 декабря. Об этом URA.RU рассказал близкий к системе образования источник.

«Физико-математическая школа уже закрыта. Многие школьники уже сегодня учатся дистанционно. Остальные школы закроют на карантин с 1 декабря», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что карантинные мероприятия будут действовать минимум до 12 декабря. URA.RU направило запрос в департамент образования, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на карантин закрыты уже две школы в Тюмени и две — в Тобольске.

