Тюменские школы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ будут переведены в дистанционный режим с 1 декабря. Об этом URA.RU рассказал близкий к системе образования источник.

«Физико-математическая школа уже закрыта. Многие школьники уже сегодня учатся дистанционно. Остальные школы закроют на карантин с 1 декабря», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что карантинные мероприятия будут действовать минимум до 12 декабря. URA.RU направило запрос в департамент образования, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на карантин закрыты уже две школы в Тюмени и две — в Тобольске.