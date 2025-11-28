Власти ХМАО сэкономят на страховках чиновников

В страховой портфель чиновников ХМАО больше не будут входить больничные Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти ХМАО нашли способ сэкономить на страховках чиновников. Новый глава депгосслужбы Дмитрий Осипов сообщил, что из пакета в 2026 году уберут больничные: их теперь будет покрывать соцфонд. Информацию обсудили на заседании комитета по бюджету в окружной думе, передает парламентский корреспондент URA.RU.

«Проектом закона предлагается исключить норму по страховым выплатам за повлекшую временную трудоспособность застрахованных лиц, так называемые больничные листы. Предлагаемые изменения обусловлены, в первую очередь, повышением максимального размера дневного пособия по временной трудоспособности», — отметил Осипов.

Максимальное пособие по нетрудоспособности в 2026 году вырастет до 6800 рублей в день, сейчас оно составляет 5673 рубля. По мнению депгосслужбы, в текущих реалиях этой суммы вполне достаточно для реабилитации. А вот выплаты за смерть на службе (и в течение двух лет после ее окончания) и получение инвалидности сохранят — такие случаи редкие, и они останутся в полисе.

