Где опасно рыбачить зимой в Свердловской области

Рыбаки рискуют жизнью, выходя на неокрепший лед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После ударивших в Свердловской области морозов на большинстве водоемов встал крепкий лед, но есть некоторые места, где опасно рыбачить всю зиму. Где именно, рассказал замруководителя регионального управления МЧС Алексей Морозов.

«После прошедших морозов сформировался лед от 10 сантиметров, в основном, на севере области. Маленькие водоемы и небольшие реки подо льдом и становятся безопасными для посещения и рыбалки. Но отдельные большие водоемы, особенно те, которые имеют теплое течение, связанное с работой электростанций, по-прежнему опасны», — заявил Морозов на пресс-конференции в Интерфаксе.

По его словам, это Рефтинское, Белоярское, Исетское и Среднеуральское водохранилища. «Там риски — облом льда и снижение толщины — сохраняются круглогодично, в том числе и зимой. Поэтому на этих водоемах нужно быть особенно осторожными», — призвал сотрудник МЧС.

