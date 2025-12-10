Главгосэкспертиза РФ одобрила проект новой транспортной развязки в Академическом
Новая развязка станет значимым событием для всего Академического района
Фото: пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое»
Проект строительства транспортной развязки «Амундсена — ЕКАД» в Академическом районе Екатеринбурга получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Новая развязка станет значимым событием для всего района, она позволит снизить транспортную нагрузку на местные дороги, улучшить связь Академического с другими частями города и обеспечить удобный и быстрый выезд на междугородные маршруты.
«Стандартная госэкспертиза применяется к большинству проектов, однако в особых случаях требуется более строгий контроль. В данном случае необходимость прохождения главгосэкспертизы обусловлена тем, что работы затрагивают объекты электросетевого хозяйства напряжением более 330 киловольт», — пояснил генеральный директор застройщика АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.
Строительство участка улицы Амундсена до ЕКАД разделено на шесть этапов. Полученное сейчас заключение касается финального, шестого — возведения самой развязки. Проектная документация по всем этапам уже готова, в настоящее время активно ведутся строительные работы по четвертому и пятому. Все инженерные изыскания и разработка проекта выполнены главным застройщиком района — АО СЗ «РСГ-Академическое».
