В Качканаре ребенок попал под колеса иномарки на глазах у матери

Мальчик в момент ДТП был с мамой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Качканаре в жилой зоне возле МОУ СОШ №7 автомобиль Fiat сбил десятилетнего мальчика. Ребенок получил перелом пальца левой руки, ему назначено амбулаторное лечение. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 9 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, наезд произошел в момент, когда ребенок переходил проезжую часть по дворовой территории рядом с матерью. «В Качканаре автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода в районе общеобразовательной школы. В результате наезда десятилетний мальчик получил травму», — сообщили в ведомстве.

Инспекторы предварительно установили, что 44-летний водитель Fiat двигался по двору, а школьник переходил дорогу справа налево по ходу движения машины. Рядом с ребенком находилась его мать. Она пояснила сотрудникам ГИБДД, что автомобиль, по ее словам, двигался настолько быстро, что они с сыном не успели отойти в сторону. В момент столкновения мальчик уже находился на проезжей части. Медики на месте осматривали пострадавшего, после чего приняли решение о лечении без госпитализации.

Продолжение после рекламы

Сотрудники Госавтоинспекции проверили водителя на состояние опьянения, освидетельствование показало, что он трезв. В ГИБДД сообщили, что мужчина имеет 25-летний стаж вождения и шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. На месте аварии провели осмотр участка дороги, фиксируют следы торможения и иные обстоятельства, опрашивают свидетелей.