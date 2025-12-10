Свердловчанка со второй попытки убила сожителя
Краснотурьинский городской суд назначил 34‑летней матери многодетной семьи Елене М. наказание в виде восьми лет лишения свободы за убийство сожителя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.
«Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105 УК РФ как умышленное причинение смерти другому человеку и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе. Там добавили, что ходатайство осужденной об отсрочке отбывания наказания в связи с наличием малолетнего ребенка суд отклонил.
По данным суда, преступление произошло в апреле 2025 года в квартире, где проживали Елена М. и ее сожитель. В ходе совместного распития алкоголя между ними возник конфликт. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удары в область шеи и туловища. От полученных ранений он скончался на месте до приезда медиков.
В судебном заседании подсудимая в целом не отрицала фактические обстоятельства случившегося, однако настаивала, что действовала в состоянии необходимой обороны. Она просила переквалифицировать обвинение и применить к ней ст. 82 УК РФ, предоставив отсрочку отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Суд, оценивая доводы стороны защиты, указал, что оснований считать произошедшее обороной не установлено.
При назначении наказания суд учел, что у Елены М. четверо несовершеннолетних детей, младшему нет еще двух лет. Также суд принял во внимание предшествующее преступлению противоправное поведение потерпевшего. По материалам дела, перед конфликтом мужчина причинил подсудимой телесные повреждения, что стало поводом к последующим действиям женщины, но не исключило ее уголовную ответственность.
Как напомнили в пресс-службе, это не первый эпизод привлечения Елены М. к уголовной ответственности. В августе 2023 года суд уже признал ее виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Тогда, также в ходе бытового конфликта, она нанесла тому же сожителю два удара ножом в живот и получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В суде указали, что новое преступление было совершено в период не истекшего испытательного срока. Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
