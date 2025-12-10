Свердловчанка со второй попытки убила сожителя

Женщине дали 8 лет за убийство сожителя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Краснотурьинский городской суд назначил 34‑летней матери многодетной семьи Елене М. наказание в виде восьми лет лишения свободы за убийство сожителя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

«Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 105 УК РФ как умышленное причинение смерти другому человеку и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе. Там добавили, что ходатайство осужденной об отсрочке отбывания наказания в связи с наличием малолетнего ребенка суд отклонил.

По данным суда, преступление произошло в апреле 2025 года в квартире, где проживали Елена М. и ее сожитель. В ходе совместного распития алкоголя между ними возник конфликт. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удары в область шеи и туловища. От полученных ранений он скончался на месте до приезда медиков.

Продолжение после рекламы

В судебном заседании подсудимая в целом не отрицала фактические обстоятельства случившегося, однако настаивала, что действовала в состоянии необходимой обороны. Она просила переквалифицировать обвинение и применить к ней ст. 82 УК РФ, предоставив отсрочку отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Суд, оценивая доводы стороны защиты, указал, что оснований считать произошедшее обороной не установлено.

При назначении наказания суд учел, что у Елены М. четверо несовершеннолетних детей, младшему нет еще двух лет. Также суд принял во внимание предшествующее преступлению противоправное поведение потерпевшего. По материалам дела, перед конфликтом мужчина причинил подсудимой телесные повреждения, что стало поводом к последующим действиям женщины, но не исключило ее уголовную ответственность.