За дискредитацию Вооруженных Сил РФ осудили юриста из Екатеринбурга

Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе штраф в 45 тысяч рублей екатеринбургскому юристу Вере Мангилевой, признанной виновной в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами районного суда о том, что публикация юриста в ее telegram-канале содержала сведения, порочащие использование армии России. «Суд пришел к выводу, что действия Мангилевой были направлены на дискредитацию использования армии России в целях защиты интересов страны и ее граждан, а также поддержания международного мира и безопасности», — говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года Мангилева разместила в своем открытом канале сообщение, которое, по версии полиции, содержало признаки дискредитации применения Вооруженных Сил РФ. Публикация была доступна для неограниченного круга лиц, к моменту выявления правонарушения ее просмотрели 179 пользователей, под ней зафиксировали 17 реакций. После проверки сотрудник полиции составил протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В сентябре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, изучив протокол и другие доказательства, признал юриста виновной в совершении административного правонарушения. Суд указал, что размещенное высказывание формирует у аудитории негативное отношение к участию российской армии в специальных задачах и не относится к допустимой критике. Мангилевой назначили административный штраф в размере 45 тысяч рублей.

В апелляционной жалобе в Свердловский областной суд Мангилева просила отменить постановление районного суда. Она настаивала, что ее высказывание являлось выражением мнения и не имело цели дискредитировать Вооруженные Силы РФ, а назначенный штраф считала чрезмерно суровым. Областной суд проверил материалы дела, выслушал доводы самой Мангилевой и ее защитника и не нашел оснований для изменения решения.