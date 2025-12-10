Иконы рок-сцены встретят юбилей в Екатеринбурге

Концерт «Арии» пройдет на одной из самых больших площадок Екатеринбурга Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Екатеринбурге в юбилейный год группа «Ария» устроит масштабные шоу с первоклассным звуком и светом, уникальными декорациями и лучшими хитами. А еще в пятницу и выходные екатеринбуржцы смогут насладиться шоу «Уральских пельменей», заглянуть на фестиваль с животными, посмотреть бои на турнире RCC, пообщаться с представителями баскетбольного клуба УГМК и многое другое. Подробнее о всех интересных мероприятиях — в афише URA.RU.

12 декабря

Концерт «Уральских пельменей» 12+

Юмористы живут и работают в Екатеринбурге, поэтому горожане увидят премьеру первыми. Показы пройдут 12 и 13 декабря во Дворце молодежи в 20:00 и 18:30 соответственно, билеты — от 4500 рублей.

«Уральские пельмени» представят новый материал на суд уральцев

Концерт «Музыка Вены» 12+

Вечер популярной классической музыки для всех возрастов. Слушатели познакомятся с лучшими ариями, дуэтами, вальсами легендарных композиторов; их исполнит оркестр «Виртуозы Штрауса», а также солисты филармонии и оперных театров Санкт-Петербурга. Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 1100 рублей.

Вечеринка Secret Place 18+

Любителей тусовок ждут выступления локальных диджеев, лототрон с подарками, бирпонг, конкурсы и спецменю. Мероприятие пройдет в клубе «Свобода» в 23:30, для студентов вход свободный, для остальных билеты — от 399 рублей.

Турнир по ММА RCC 24 12+

Действующий чемпион в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалев и экс-боец UFC Армен «Супермен» Петросян проведут бой за титул чемпиона RCC. Турнир пройдет на «УГМК-Арене» с 18:00, билеты — от 500 рублей.

Наконец-то юные екатеринбуржцы смогут покататься возле Verr Mall

Открытие катка «Цветной ледяной» 0+

Наконец ледовая площадка возле ТРЦ Veer Mall откроет свои двери для всех. На торжественном открытии екатеринбуржцев ждут бесплатное угощение, музыка, дискотека на льду, ростовые мишки, бесплатная фотосессия и розыгрыш призов. Мероприятие стартует с 12:00, вход свободный.

HEARTCORE FEST 16+

На хардкор-фестивале выступят местные группы THE WAY OF SILENCE, THE AIR OF HIROSHIMA, «Бланш Дюбуа» и ABLAUT. Событие состоится в клубе «Нирвана» в 19:00, билеты — от 600 рублей.

Презентация книги про Новый год 6+

Горожан приглашают на презентацию книги «Новый год в Свердловской области: советские традиции», где можно будет познакомиться с масштабным исследованием о праздновании главного праздника с 1930-х по 1980-е годы. Спикерами выступят кандидат исторических наук Мария Бекленищева и исследователь уральской фалеристики Алексей Крицкий. Встреча состоится в «Доме книги» в 18:30, вход свободный.

Встречи пройдут среди библиотечных полок

Литературные быстрые знакомства «Лицом к лицу» 18+

В Екатеринбурге проведут уникальный формат знакомств, где участники смогут познакомиться с десятком любителей книг, обсудить литературу и найти новых друзей. Мероприятие пройдет в следующем формате: у каждого человека будут карточки с цитатами и вопросами, а на каждое знакомство отведут 5 минут, чтобы можно было понять, на одной ли вы с собеседником волне или нет. Быстрые знакомства устроят в библиотеке №40 в 19:00, вход свободный, по регистрации.

Музыкальное лото 12+

Игра, где участники демонстрируют ловкость, память и музыкальный вкус. В процессе предстоит угадывать популярные песни, собирать строчки и заполнять бланки. В финале победителя ждет приз — фигурка знаменитости, которую получит тот, кто первым заполнит всю карточку. Мероприятие можно посетить как в одиночку, так и в команде. Лото состоится в клубе «Свобода» в 19:00, стоимость участия — 700 рублей с команды.

13 декабря

Концерт «Арии» 12+

Одна из самых успешных и ярких металл-групп постсоветского пространства отметит 40-летие коллектива особенными шоу. Юбилейную программу представят в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Настоящая рок-тусовка будет в «МТС Live Холл»

Концерт группы KooRagA 16+

Легендарная крымская рок-группа возвращается в Екатеринбург. Программа разделена на две части: кавер-версии хитов русского рока и авторская программа с новыми композициями. Концерт пройдет на сцене «Пространства Ц» в 20:00, билеты — от 2000 рублей.

Концерт Alexey Sonar 18+

Мировая звезда progressive house-музыки, которая организовывала выступления таких артистов, как Above & Beyond, Ferry Corsten и Grum, выступит в столице Урала. Выступление состоится в «Пространства Ц» в 23:30, билеты — от 1500 рублей.

Концерт «Прекрасная новогодняя музыка» 12+

Проект познакомит слушателей с «Урал Опера Квартетом» из оперного театра и пианистом Германом Мархасиным. Музыканты исполнят композиции Георгса Пелециса, Франца Шуберта, Джона Кейджа, Павла Карманова и Петра Чайковского. Начало в 19:00 в кинозале Ельцин Центра, билеты — 1200 рублей.

Горожан ждет встреча с баскетбольным клубом УГМК

Открытый разговор с баскетбольным клубом УГМК 12+

Что такое большой спорт и как туда попасть? Об этом гости узнают на встрече с действующим тренером УГМК Александром Лисичкиным и экс-капитаном национальной сборной России и команды УГМК Евгенией Беляковой. Спикеры ответят на вопросы, а в конце можно будет сфотографироваться, получить автограф и лично с ними пообщаться. Встреча пройдет в 13:00 в книжном магазине «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме, вход свободный, по регистрации.

Соревнования по быстрым шахматам 6+

13 и 14 декабря пройдет турнир Верх-Исетского района по быстрым шахматам, где призовой фонд составит 102 тысячи рублей. Для участия нужно зарегистрироваться и прийти в выходные на третий этаж ТРЦ «Карнавал» (фудкорт) в 14:00, взнос для всех участников составляет 500 рублей, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями — 250 рублей, без взноса могут участвовать IM, WIM, GM, WGM.

Главными героями фестиваля «Теплота» станут домашние любимцы

Новогодняя ярмарка 6+

В культурном центре «Экран» можно будет закупиться изделиями мастеров, послушать живую музыку, посетить мастер-классы. Начало в 11:00, вход свободный.

Новогодний фестиваль «Теплота» 0+

В Доме музыки пройдет фестиваль, посвященный помощи бездомным животным. В программе — выступления хвостатых Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя ярмарка, мастер-классы, премьеры спектаклей и концерт классической музыки для собак. Также будет работать прием корма или амуниции для животных из приютов. Мероприятие стартует в 11:00, вход свободный.

Мастер-класс по созданию комикса 6+

На мастер-классе участники создадут мини-комикс о любимом зимнем празднике с помощью искусственного интеллекта. Мероприятие пройдет в галерее «Синара Арт» в 13:00, билеты — 500 рублей.

14 декабря

Концерт Biopsyhoz 18+

Проект, который известен своими мощными аудиовизуальными шоу, даст концерт в «Свободе». Начало в 19:00, билеты — от 2200 рублей.

Концерт «Премьеры из стола и не только» 6+

Уральский композитор Александр Жемчужников отмечает юбилей и представляет новые премьеры. Программа концерта откроет его новаторский творческий облик. Злушатели познакомятся с яркими, загадочными и остроумными произведениями. Концерт начнется в 14:00, билеты — от 700 рублей.

В этот раз участники «Европы-Азии» побегут по зимним дорогам

Концерт-медитация под звуки гонгов 12+

Участников ждет погружение в тишину и самопознание, очищение от негатива. Во время медитации будет использоваться несколько инструментов: гонги, диджериду, бубен, равваст, колокольчики, флейта. Начало в 20:00, вход — 1200 рублей по предоплате и 1400 рублей на мероприятии.

Спектакль «Свидание вслепую» 12+

Комедийную постановку о чувствах, уважении к противоположному полу и любви представят во Дворце культуры железнодорожников. Главные роли сыграют участница Comedy Woman Надежда Ангарская, резидент Comedy Club Иван Пышненко и участник КВН Сергей Молчанов. Начало в 19:00, билеты — от 1200 рублей.

Зимний марафона «Европа-Азия» 6+

Десятый полумарафон пройдет по центральным улицам Екатеринбурга и соберет более 1900 любителей бега. Взрослые пробегут на выбор две дистанции: 7 км и 21,1 км. Для детей предлагают забег на дистанцию 800 метров. Основные мероприятия развернутся на площадке перед ККТ «Космос» в 8:30, забеги начнутся спустя час. Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию и заплатить от 1200 рублей.

Гостей ждут зрелищные гонки

Любительский ралли-спринт «Новый поворот» 12+

В Березовском пройдут соревнования с участием более 90 гонщиков — от любителей до профессионалов. Участники разделены на восемь классов по типу привода и уровню подготовки, им предстоит пройти грунтовую трассу с перепадами высот, наледью и снегом. Для зрителей организуют зону с видом на трассу, полевую кухню и стрит-фуд. Начало в 13:30 на улице Транспортников, 1к2 (Березовский), вход свободный.

Цикл живых интервью «После работы» 16+

Проект направлен на то, чтобы позволить горожанам заглянуть «за кулисы» современных профессий и понять, чем живут эти люди. В воскресенье пройдет встреча с водителем грузовика, который расскажет, какие сцены он наблюдает каждый день, как найти место для парковки и многое другое. Начало в 16:30 в арт-пространстве «Маяк», вход свободный, по регистрации.

Международный день обезьян в зоопарке 0+

Посетителей приглашают присоединиться к экскурсии «Приматы Екатеринбургского зоопарка». Сбор всех желающих в 14:00 около вольеров белых медведей, билеты — от 250 рублей.

Арт-терапевтическая сессия с психологом 18+