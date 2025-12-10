«У меня все хорошо»: враг свердловского чиновника вышел из спецприемника

Олег Мельниченко (слева) не признал вину в публичной демонстрации запрещенного символа Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Екатеринбуржец Олег Мельниченко, обвинивший свердловского замминистра природных ресурсов и экологии Антона Сафронова в гибели своего брата Станислава, вышел из спецприемника на Елизавете, где отбыл административный арест по делу о публичной демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом он рассказал URA.RU.

«Вышел вот только что. У меня все хорошо, еду домой», — сказал Мельниченко. Он не согласен с арестом, который отбыл.

О том, что против Мельниченко возбудили административное дело, стало известно в конце ноября. Силовики считают, что у мужчины в соцсетях якобы есть аккаунт, на аватаре которого изображен запрещенный символ. 2 декабря Ленинский районный суд назначил Олегу десять суток ареста. Он провел в спецприемнике восемь дней, потому что ранее два дня просидел в ИВС в полиции.

Авария, виновником которой, по мнению Мельниченко, стал Сафронов, произошла 6 августа. Станислав возвращался домой от друзей, но впоследствии оказался лежащим на трассе в Академическом районе. Пока он лежал там, по нему проехал Mercedes-Benz S 450 4MATIC. От полученных травм Станислав скончался на месте. За рулем иномарки, по мнению СК, был Антон Сафронов, которому вменили ст. 264 УК РФ. Он отказывается от комментариев по теме. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.