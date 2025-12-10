Логотип РИА URA.RU
Общество

Сироту из Свердловской области лишили жилья — подключилась прокуратура

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Камышлове, несмотря на отказ властей
10 декабря 2025 в 17:56
Благодаря прокурору камышловец-сирота получил жилье (архивное фото)

Благодаря прокурору камышловец-сирота получил жилье (архивное фото)

Фото: Ирина Гершина © URA.RU

Молодому жителю Камышлова, который в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, по требованию прокуратуры предоставили благоустроенную квартиру в новостройке. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области по итогам проверки.

Надзорное ведомство установило, что управление социальной политики № 8 ранее отказало молодому человеку в постановке на учет для предоставления жилья из специализированного фонда из-за пропуска срока обращения. «Прокурор в судебном порядке добился включения заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением, после чего ему была предоставлена благоустроенная квартира в новостройке», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура выяснила, что заявитель относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей: его мать умерла, отцовство юридически не установлено, в детстве он находился под опекой бабушки. Несмотря на это, в мае управление социальной политики № 8 отказало ему в постановке на учет. В ведомстве указали, что молодой человек не подал заявление до достижения 23 лет и не представил документы, которые подтверждали бы уважительность пропуска установленного срока.

Камышловский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием обязать управление социальной политики № 8 включить заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем. В ходе заседания представитель прокуратуры представил доказательства того, что пропуск срока обращения был вызван уважительными причинами, связанными с жизненной ситуацией молодого человека и отсутствием у него необходимых юридических знаний.

Камышловский районный суд согласился с доводами надзорного органа и полностью удовлетворил иск. После вступления решения в законную силу органы соцполитики поставили молодого человека на учет и обеспечили его квартирой из специализированного жилищного фонда. Позже ему вручили ключи от благоустроенного жилья в новостройке Камышлова.

