Показания экс-коллеги Карпова по делу редактора URA.RU поставили под угрозу работу каждого журналиста в России

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга допросили еще одного сотрудника полиции по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, которая подтвердила звучавшую ранее информацию о том, что в отделе полиции №10 нарушались правила работы со служебной информацией. Документы пересылались на личную почту сотрудников, на них не было грифов «секретно» и «для служебного пользования», подписи руководителя, документы были составлены в текстовом формате без каких-либо обозначений, а редактировать их мог любой. Документы пересылались сотрудниками с грубым нарушением приказов МВД. Из сложившегося контекста не следовало, что третьим лицам доступ к этой информации был запрещен. Учитывая, что такими сводками пользуется большинство российских СМИ, это ставит под угрозу уголовного преследования практически каждого журналиста страны.

10 ноября была допрошена врио начальника дежурной части УМВД России по Екатеринбургу Анна Мкртчан, которая подтвердила звучавшую ранее информацию о том, что в отделе полиции №10 нарушались правила работы со служебной информацией. По ее словам, все регулируется приказом: есть перечень преступлений, которые попадают в сводку. На основе этого перечня дежурные формируют документ. Он должен быть электронным — в формате PDF. Передавать такие документы можно только по служебным каналам связи. Данные нельзя отправлять на личную почту, хранить или пересылать в формате Word. На сводках также должны быть отметки «ДСП»: это нужно для того, чтобы сотрудник понимал, что документ предназначен только для внутреннего пользования. Если отметки нет, ориентироваться нужно на знание приказов.

«А если отметки нет, как сотруднику понять, что документ для служебного пользования?» — спрашивала защита Аллаярова. «Сотрудник, который не знает приказов, не должен работать со сводкой», — ответила Мкртчан. «Может ли гражданское лицо из такого документа без всяких отметок понять, что информация для служебного пользования?» — продолжили адвокаты. «Гражданскому лицу это понять невозможно», — ответила Мкртчан.

Еще раньше в суде допросили сотрудников дежурной части ОП-10 Евгения Ревнивцева и Антона Сизикова. Оба признались, что не до конца понимали свои должностные инструкции и не соблюдали внутренние установки МВД. Например, отправляли Карпову, который даже не являлся их прямым руководителем, суточные оперативные сводки. Более того, отправляли не в рамках внутренней электронной системы МВД, а на личную почту с американским доменом gmail.com.

Оба подтвердили, что отправляли Карпову документы в формате Word, то есть любой человек, который получал файл, мог внести в него правки и отправить дальше. Более того, даже в источнике происхождения файлов не было указано, что они созданы в системе МВД.

«Все сотрудники ОП-10, в том числе сам Карпов подтвердили нарушения нормативных правовых актов при работе со служебной информацией. Оперативная информация передавалась по электронной почте, минуя служебную систему передачи. Информация просто печаталась в Word, и передавалась от сотрудника к сотруднику по обычной электронной почте, причем использовалась даже электронная почта американской компании Google. Учитывая, что на передаваемой информации отсутствуют обязательные реквизиты (отметки ДСП, подписи) эту информацию нельзя считать служебной, поскольку невозможно отличить от обычной информации, которая публикуется пресс-службой МВД», — отметила адвокат Дениса Анастасия Харисанова.

Сейчас защита понимает, что оперативная информация была общедоступна, никаких ограничений в ее распространении не применялось. «Поэтому никакого смысла платить нашему подзащитному за ее получение, тем более своему крестному, не было», — добавила Харисанова.

Материалы, которые Денис получал от Карпова, не содержали каких-либо грифов «Секретно» или отметок «Для ограниченного доступа», свидетельствующих о незаконности использования. Соответственно, у журналистов не было ясности, с чем они работали. Они не знали, что эта информация запрещена для третьих лиц.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня и с тех пор находится в СИЗО. «Взятками» Карпову считаются переводы журналиста на карту бабушке и тете — матери и жены Карпова, которыми, как выяснилось на процессе, экс-силовик пользовался, как своими. Доказательств вины Дениса кроме слов родного дяди нет — нет факта передачи денег, нет записи разговоров и переписок между родственниками о покупке сводок. Не подтвержден и факт встречи, во время которой, как утверждает Карпов, он якобы получил от Дениса наличными 20 тысяч рублей.

Сам Карпов все это время находился под домашним арестом несмотря на то, что был фигурантом двух уголовных дел — превышение полномочий и получение взятки. Спасая себя от сурового приговора, он — обвиняемый по двум статьям УК РФ, пошел на сделку со следствием и оговорил племянника. В материалах дела есть несколько вариантов показаний Карпова, но ни одни он подтвердить не смог. Явившись 21 ноября в качестве ключевого свидетеля на заседание по делу Дениса, он больше 40 раз ответил на вопросы адвокатов, прокурора и суда «не знаю» и «не помню».

Несмотря на это, сделка Карпова со следствием состоялась — 25 ноября он получил по своему делу четыре года условно. И, хотя практика по сделкам со следствием указывает, что обвинительный приговор тому, кто сотрудничал, зачастую узаконивает обвинение и второй стороне, редакция URA.RU рассчитывает на объективное и беспристрастное решение суда по делу Дениса Аллаярова.