Свердловского медбрата первым в РФ оштрафовали по новой «экстремистской» статье
Молодой медработник вину отрицает
В Каменске-Уральском (Свердловская область) оштрафовали 20-летнего медбрата Сергея Глухих, которого первым в РФ судили по новой «экстремистской» статье. Об этом URA.RU сообщил его защитник — юрист Сергей Барсуков.
«Судья назначил штраф в размере трех тысяч рублей. Мы с этим не согласны, будем обжаловать. Решение считаю беспределом и произволом, так быть не должно!» — сказал Сергей Барсуков.
О претензиях к Глухих стало известно в начале ноября. Силовики задержали его и вменили ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов...). По мнению обвинения, Сергей якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Дело по такой статье стало первым в РФ, говорил Барсуков.
Медбрат вину отрицает. По словам защитника, его доверитель случайно наткнулся на нежелательный контент в Сети. 6 ноября суд вернул протокол в полицию, поскольку он был составлен с нарушениями. Затем в СМИ появились фото, предположительно, телефона медика, где была показана история браузера. Источники журналистов уверяли, что парень якобы часто гуглил информацию о запрещенном контенте. Барсуков эти сведения опроверг.
Силовики вызвали их в полицию 9 декабря для внесения исправлений в протокол. Затем материал ушел в мировой суд Каменска-Уральского. Все новости по резонансной истории — в сюжете URA.RU.
