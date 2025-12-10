Свердловского медбрата первым в РФ оштрафовали по новой «экстремистской» статье

Молодой медработник вину отрицает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) оштрафовали 20-летнего медбрата Сергея Глухих, которого первым в РФ судили по новой «экстремистской» статье. Об этом URA.RU сообщил его защитник — юрист Сергей Барсуков.

«Судья назначил штраф в размере трех тысяч рублей. Мы с этим не согласны, будем обжаловать. Решение считаю беспределом и произволом, так быть не должно!» — сказал Сергей Барсуков.

О претензиях к Глухих стало известно в начале ноября. Силовики задержали его и вменили ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов...). По мнению обвинения, Сергей якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Дело по такой статье стало первым в РФ, говорил Барсуков.

Продолжение после рекламы

Медбрат вину отрицает. По словам защитника, его доверитель случайно наткнулся на нежелательный контент в Сети. 6 ноября суд вернул протокол в полицию, поскольку он был составлен с нарушениями. Затем в СМИ появились фото, предположительно, телефона медика, где была показана история браузера. Источники журналистов уверяли, что парень якобы часто гуглил информацию о запрещенном контенте. Барсуков эти сведения опроверг.