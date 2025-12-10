В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор экс-силовику, обвиненному в убийствах
Антона Боровика будут судить во второй раз
Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему милиционеру Антону Боровику, которого судили по делу об убийстве двух наркоторговцев в 1999 году в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Елена Афанасьева.
«Мы будем обжаловать данное решение в кассации. Оснований для отмены оправдательного приговора не было», — сказала Елена Афанасьева.
В середине сентября коллегия присяжных признала Боровика невиновным. Его отпустили из-под стражи в зале суда. Затем судья вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных.
Следствие считает, что Боровик якобы вместе с бывшим начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владиславом Соболем и их экс-коллегой Константином Котиком похитили двух мужчин и вывезли в лес. Там жертв избивали, чтобы выбить информацию о наркотрафике. Свою вину Боровик не признал. Он считает, что его оговорили бывшие коллеги. Свое отношение к обвинению Боровик высказывал в интервью URA.RU.
Соболя, Котика и другого экс-милиционера Владимира Семенюка отправили в колонию. На счету банды 11 убийств. Лидером группировки силовики сделали именно Соболя, который в 2006 году уже был осужден на 15 лет. Тогда суд признал, что он организовал банду из своих бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу отставной офицер вышел условно-досрочно.
