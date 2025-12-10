В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор экс-силовику, обвиненному в убийствах

Антона Боровика будут судить во второй раз Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему милиционеру Антону Боровику, которого судили по делу об убийстве двух наркоторговцев в 1999 году в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Елена Афанасьева.

«Мы будем обжаловать данное решение в кассации. Оснований для отмены оправдательного приговора не было», — сказала Елена Афанасьева.

В середине сентября коллегия присяжных признала Боровика невиновным. Его отпустили из-под стражи в зале суда. Затем судья вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных.

Следствие считает, что Боровик якобы вместе с бывшим начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владиславом Соболем и их экс-коллегой Константином Котиком похитили двух мужчин и вывезли в лес. Там жертв избивали, чтобы выбить информацию о наркотрафике. Свою вину Боровик не признал. Он считает, что его оговорили бывшие коллеги. Свое отношение к обвинению Боровик высказывал в интервью URA.RU.