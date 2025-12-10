Тяжелобольного экс-лидера свердловской ОПГ объявили в розыск
Уголовное дело Михаила Клока несколько раз приостанавливали в суде
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бывшего лидера ОПГ в Екатеринбурге Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) заочно арестовали и объявили в розыск, следует из судебной картотеки. Такое решение принял Кировский районный суд, где рассматривается уголовное дело Клока. Его обвиняют в пособничестве в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, однако подсудимый не посещает заседания.
Последнее на данный момент слушание по делу Клока было намечено на 5 декабря. Однако оно не состоялось, потому что подсудимый вновь не пришел в суд. Ранее его адвокат Никита Кошаков говорил корреспонденту, что Клок находится на лечении в Москве. Там его прооперировали.
Эпизод, за который судят Клока, произошел в 2000 году. Коммерсант Зубакин был убит возле своего дома. Кроме Клока, под подозрения также попадали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже трижды был оправдан присяжными. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU .
