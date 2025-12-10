Тяжелобольного экс-лидера свердловской ОПГ объявили в розыск

Уголовное дело Михаила Клока несколько раз приостанавливали в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего лидера ОПГ в Екатеринбурге Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) заочно арестовали и объявили в розыск, следует из судебной картотеки. Такое решение принял Кировский районный суд, где рассматривается уголовное дело Клока. Его обвиняют в пособничестве в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, однако подсудимый не посещает заседания.

Последнее на данный момент слушание по делу Клока было намечено на 5 декабря. Однако оно не состоялось, потому что подсудимый вновь не пришел в суд. Ранее его адвокат Никита Кошаков говорил корреспонденту, что Клок находится на лечении в Москве. Там его прооперировали.