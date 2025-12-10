Свердловчанка годами получала деньги на несуществующего ребенка

Олесе Михай заменили реальный срок на принудительные работы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 38‑летней местной жительнице Олесе Михай по делу о хищении почти 800 тысяч рублей социальных выплат на несуществующего ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве с использованием фиктивного свидетельства о рождении.

«Суд назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 53 УК РФ реальное отбывание наказания заменено на 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В пользу государства и пострадавших бюджетов с осужденной в полном объеме взыскан причиненный материальный ущерб», — сообщили в суде.

С мая 2022 по апрель 2025 года женщина многократно посещала МФЦ и отделения Социального фонда России в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Используя недостоверные сведения, она оформляла единовременные и ежемесячные выплаты при рождении и уходе за ребенком, а также пособия, предусмотренные для многодетных и малоимущих семей.

Сумма незаконно полученных средств составила 798 876 рублей. Из них, как уточнили в пресс-службе, 718 тысяч рублей пришлись на федеральный бюджет, более 80 тысяч — на бюджет Свердловской области. В судебном заседании Михай полностью признала вину и заявила о раскаянии, что суд учел при назначении наказания. Также были приняты во внимание позиция государственного обвинителя и мнение представителей потерпевших ведомств.