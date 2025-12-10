Гроза заведений Екатеринбурга запускает свой гастропроект

Яков Можаев и команда шоу «Можно! С Можаевым» запускают свой гастропроект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 15 декабря в пяти ресторанах Екатеринбурга стартует первый гастрономический фестиваль самобытной уральской кухни. Его запускает команда «Ночи музыки» вместе с главным городским критиком Яковом Можаевым. Для гостей создадут специальное меню по рецептам шестого сезона «Можно! С Можаевым».

«Сегодня ни один ресторан в городе не предлагает гостям уральскую кухню в том виде, в котором мы ее понимаем: живую, развивающуюся, основанную на традиции и достойную того, чтобы ей гордиться. Мы хотим вернуть в город те рецепты, которые лучше всего рассказывают о Свердловской области. Мы вспомнили их, переосмыслили и адаптировали к сегодняшнему дню», — рассказал Можаев.

Фестивальное меню будет построено вокруг простых домашних рецептов, которые можно повторить на собственной кухне. Гостям предложат скородраники, пышки с яблоком, пельмени в горшочке и другие блюда, основанные на традиционных уральских продуктах. Попробовать блюда можно будет в заведениях «Старый Ереван», Mollusca, «П-ШК-„, Breakfast Unit (все в Екатеринбурге) и „Карасик“ (деревня Каменка).

