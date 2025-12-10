В Екатеринбурге потребовали посадить школьника, кидавшегося с ножом на прохожих
Парню грозит срок в колонии
Фото: Илья Московец © URA.RU
Гособвинитель запросил тюремный срок для 17-летнего Игоря М. (имя изменено), который пытался убить прохожих на улице Щорса в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В судебных прениях государственный обвинитель попросил назначить молодому человеку наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год», — сказали в надзорном ведомстве. Приговор будет вынесен в ближайшее время.
Десятиклассника задержали в конце марта после того, как он с ножом набросился на двух прохожих. Первый случай нападения произошел через дорогу от дома Игоря, где он жил с мамой. Во дворе он заметил незнакомца и принялся бить его ножом в грудь. На этом Игорь не остановился. Уже на следующий день он накинулся на жителя дома на улице Отто Шмидта.
Силовики задержали парня в квартире. Против него возбудили дело о покушении на двух мужчин (ст. 30 ч. 3, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 26 марта его отправили в СИЗО. Он находится в воспитательной колонии в Кировграде.
