В Екатеринбурге потребовали посадить школьника, кидавшегося с ножом на прохожих

Гособвинитель запросил тюремный срок для 17-летнего Игоря М. (имя изменено), который пытался убить прохожих на улице Щорса в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В судебных прениях государственный обвинитель попросил назначить молодому человеку наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год», — сказали в надзорном ведомстве. Приговор будет вынесен в ближайшее время.

Десятиклассника задержали в конце марта после того, как он с ножом набросился на двух прохожих. Первый случай нападения произошел через дорогу от дома Игоря, где он жил с мамой. Во дворе он заметил незнакомца и принялся бить его ножом в грудь. На этом Игорь не остановился. Уже на следующий день он накинулся на жителя дома на улице Отто Шмидта.

