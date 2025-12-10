Свердловчанка выиграла полмиллиона рублей за покупки продуктов в «Пятерочке»

Чтобы принять участие, покупателям нужно было совершить покупку в «Пятёрочке» на сумму от 650 рублей Фото: предоставлено пресс-службой «Пятёрочки»

Жительница Полевского Надежда Охлупина выиграла сертификат номиналом 500 тысяч рублей за покупки продуктов в «Пятёрочке». Вместе с ней денежный приз получили еще четверо россиян из других регионов. Масштабный розыгрыш «Пятое время года» в торговой сети проводили с 16 сентября по 20 октября 2025 года. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, чтобы принять участие, покупателям нужно было совершить покупку в «Пятёрочке» на сумму от 650 рублей и зарегистрировать кассовый чек на официальном сайте акции.

«Сотрудники магазина рассказали мне о розыгрыше, и я решила попробовать свои силы. Победа оказалась для меня настоящим новогодним сюрпризом! Теперь я планирую участвовать в акциях еще более активно — ведь, как выяснилось, у каждого есть шанс выиграть», — поделилась Надежда Охлупина. Женщина добавила, что постоянно совершает покупки в магазине «Пятёрочка».

Масштабная акция проходила в магазинах сети, расположенных в Свердловской, Пермской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Удмуртия и Чувашия. При этом, помимо денежного приза, каждую неделю покупатели также выигрывали технику, товары для дома и для активного отдыха: например, ноутбук, смартфон, консоль Nintendo Switch Lite, гриль, велосипед, электросамокат, сноуборд и другие подарки.

