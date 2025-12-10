Логотип РИА URA.RU
Бастрыкин взял на контроль пять громких дел, где фигурирует Свердловская область

10 декабря 2025 в 16:35
Александр Бастрыкин взял под личный контроль пять дел

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат о ходе расследования пяти громких уголовных дел и проверок в Свердловской области. Все они связаны с преступлениями против несовершеннолетних и социально значимыми нарушениями. Контроль за исполнением поручений возложен на руководителя регионального СУ СКР Богдана Францишко. Подробнее — в материале URA.RU. 

Дело о преподавателе

По факту противоправных действий педагога в отношении подростков, длительное время скрываемых от родителей и администрацией учреждения, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. Дополнительно будет дана оценка действиям должностных лиц по статье о халатности.

Нападение на пешеходов в Екатеринбурге

Расследуется дело о хулиганстве в отношении водителя, который не пропустил подростков на переходе и применил к ним силу. Глава СКР потребовал доклад об установленных обстоятельствах.

Системные задержки зарплат

Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам одного из предприятий области, записавших видеообращение к Бастрыкину. Также организована проверка по аналогичным жалобам сотрудников завода в поселке Двуреченск.

Избиения школьников в учебных заведениях

По фактам избиения двух подростков в школах Екатеринбурга, один из которых получил травмы, возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Ход их расследования также поставлен на контроль.

Буллинг ребенка-инвалида

Организована процессуальная проверка по информации о длительной травле старшеклассниками ребенка-инвалида в екатеринбургской школе, в результате которой в декабре мальчик сломал руку. Будут оценены и действия руководства школы, не принявшего мер.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко доложить о результатах проверки и всех установленных обстоятельствах. Ход проверки, а также исполнение поручения председателя поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

