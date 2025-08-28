В ХМАО арабские имена стали самыми популярными среди новорожденных

По итогам августа в ХМАО самыми популярными среди новорожденных стали арабские имена Мухаммад и Амина. Согласно данным онлайн-реестра ЗАГС, с января по август имя Мухаммад получили 253 мальчика, а Аминой назвали 141 девочку.
«Мужские имена: Мухаммад (252), Михаил (186), Александр (166), Артем (130), Роман (117)», — следует из статистики. Тенденция самого популярного имени у мальчиков сохраняется с 2023 года. Наряду Аминой самыми популярными именами среди девочек стали: Анна, София, Сафия и Василиса.
Ранее URA.RU писало, что Мухаммад стало самым популярным именем за год среди новорожденных в ХМАО. В 2024 году так назвали 388 малышей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!