В ХМАО в квартире найдено тело погибшего школьника
Следователи выясняют причины гибели школьника из Сургутского района
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургутском районе в квартире найдено тело школьника без признаков жизни. Следственный комитет начал проверку.
«Трагедия произошла накануне. Тело несовершеннолетнего в одной из комнат собственной квартиры обнаружили родители. По предварительным данным, причиной гибели подростка могла стать асфиксия», — сообщает «Вестник Сургутского района».
Информацию об этом URA.RU подтвердили в следственном комитете ХМАО. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
