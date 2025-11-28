Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО в квартире найдено тело погибшего школьника

28 ноября 2025 в 14:28
Следователи выясняют причины гибели школьника из Сургутского района

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе в квартире найдено тело школьника без признаков жизни. Следственный комитет начал проверку.

«Трагедия произошла накануне. Тело несовершеннолетнего в одной из комнат собственной квартиры обнаружили родители. По предварительным данным, причиной гибели подростка могла стать асфиксия», — сообщает «Вестник Сургутского района».

Информацию об этом URA.RU подтвердили в следственном комитете ХМАО. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

