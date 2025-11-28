Логотип РИА URA.RU
В ХМАО закрылись популярные сетевые пиццерии

28 ноября 2025 в 14:24
В Нижневартовске закрылись сразу две пиццерии

В Нижневартовске закрылись сразу две пиццерии

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижневартовске закрылись пиццерии сетей «Папа Джонс» и Pizza Hans. Об этом URA.RU рассказали клиенты заведений.

«Хотели сделать заказ, но в приложении обнаружили, что Нижневартовска нет в списке городов у пиццерии. Такую же ситуацию заметили и со вторыми», — сообщил агентству один из вартовчан. В 2GIS указано, что филиалы сетей закрылись и удалены из справочника.

На официальных сайтах компаний в списке открытых пиццерий Нижневартовск также отсутствует. При этом в других городах региона филиалы брендов работают.

Агентство попросило прокомментировать информацию о закрытии в компаниях. На момент публикации ответы не поступили. Дозвониться в филиалы также не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрылось кафе итальянской кухни «Джусто Густо». Заведение было известно своей неаполитанской пиццей из дровяной печи.

