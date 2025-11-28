В ХМАО закрылись популярные сетевые пиццерии
В Нижневартовске закрылись сразу две пиццерии
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Нижневартовске закрылись пиццерии сетей «Папа Джонс» и Pizza Hans. Об этом URA.RU рассказали клиенты заведений.
«Хотели сделать заказ, но в приложении обнаружили, что Нижневартовска нет в списке городов у пиццерии. Такую же ситуацию заметили и со вторыми», — сообщил агентству один из вартовчан. В 2GIS указано, что филиалы сетей закрылись и удалены из справочника.
На официальных сайтах компаний в списке открытых пиццерий Нижневартовск также отсутствует. При этом в других городах региона филиалы брендов работают.
Агентство попросило прокомментировать информацию о закрытии в компаниях. На момент публикации ответы не поступили. Дозвониться в филиалы также не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрылось кафе итальянской кухни «Джусто Густо». Заведение было известно своей неаполитанской пиццей из дровяной печи.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!