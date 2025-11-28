Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В школах Сургута объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ

28 ноября 2025 в 14:36
В Сургуте ученики 1-8 классов переходят на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьники Сургута (ХМАО) с 29 ноября переходят на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В Сургуте связи с превышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом (в сравнении с прошлым аналогичным периодом) с 29.11.2025 по 05.12.2025 (включительно) учащиеся 1-8 классов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования переводятся на обучение с применением дистанционных технологий (за исключением индивидуальных занятий)», — сообщает мэрия. Также в городе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с детьми от 3 до 17 лет.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске карантин для учеников младших и средних классов продлен до 2 декабря. В городе также отменены занятия в кружках, учреждениях культуры и спортивных секциях.

