В школах Сургута объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ

«В Сургуте связи с превышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом (в сравнении с прошлым аналогичным периодом) с 29.11.2025 по 05.12.2025 (включительно) учащиеся 1-8 классов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования переводятся на обучение с применением дистанционных технологий (за исключением индивидуальных занятий)», — сообщает мэрия. Также в городе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с детьми от 3 до 17 лет.