Полиция ХМАО за неделю выдворила более 80 мигрантов из страны
С начала года полиция выявила более 13 000 нарушений в сфере миграционного законодательства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
За прошедшую неделю полицейские совместно с сотрудниками УФССП по ХМАО выдворили более 83 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«За минувшую неделю сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по ХМАО — Югре совместно с УФССП по автономному округу исполнили решение о выдворении из страны 83 иностранных гражданина. Все они нарушили миграционное законодательство РФ», — сообщает пресс-служба полиции.
Всего с начала года из Югры были депортированы 1076 иностранцев за нарушение режима пребывания в стране. В центре временного содержания в Сургуте на данный момент отправки на родину ожидают 114 мигранта. С начала года административную ответственность за разные нарушения привлечено более 13 000 граждан, 6500 из которых иностранцы.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!