Полиция ХМАО за неделю выдворила более 80 мигрантов из страны

С начала года полиция выявила более 13 000 нарушений в сфере миграционного законодательства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедшую неделю полицейские совместно с сотрудниками УФССП по ХМАО выдворили более 83 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За минувшую неделю сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по ХМАО — Югре совместно с УФССП по автономному округу исполнили решение о выдворении из страны 83 иностранных гражданина. Все они нарушили миграционное законодательство РФ», — сообщает пресс-служба полиции.