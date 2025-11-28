Написал Евангелие, исцелял одержимых: как провести день апостола Матфея

Память святого православные христиане чтут 29 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Православные христиане 29 ноября вспоминают святого апостола Матфея — одного из двенадцати ближайших учеников Христа и автора первого канонического Евангелия. В народной традиции этот день считался особым: он требовал от человека сдержанности, мира и внимательности к себе и другим. В материале URA.RU рассказываем, чем важен образ Матфея в христианстве, какие события его жизни легли в основу церковных преданий и почему на Матвеев день наши предки придерживались особых правил поведения.

Апостол Матфей: бросил все ради Христа и написал Евангелие

Левий Матфей — один из самых узнаваемых персонажей Нового Завета. До обращения он был мытарем, сборщиком податей для Римской империи, профессией в глазах иудеев сомнительной и почти презираемой.

Но, услышав слова Спасителя «Иди за Мной», Матфей без колебаний покинул службу и последовал за Христом. Позднее, по просьбе иудеев, он написал Евангелие — первую книгу Нового Завета, созданную на еврейском языке и раскрывающую служение Христа как Пророка, Царя и Первосвященника.

После Сошествия Святого Духа Матфей проповедовал в Палестине, а затем отправился в дальние страны — Сирию, Мидию, Персию и Парфию. Свой земной путь он завершил в Эфиопии, где столкнулся с суровыми нравами местных племен.

Апостол Левий Матфей

По преданию, чудеса апостола — исцеление одержимых, пророчество о чудесном дереве у храма, наставления о кротости и нравственном обновлении — привели к обращению множества людей и основанию первой христианской общины в тех краях.

Эфиопский правитель Фулвиан, видя, как жители отказываются от язычества, приказал казнить Матфея, обвинив его в колдовстве. Но даже пламя костра не коснулось апостола, и чудо это потрясло многих. После смерти Матфея тело его было найдено нетленным, а сам Фулвиан, пережив внутренний переворот, крестился с именем Матфей и впоследствии стал епископом. Так, даже гонитель стал продолжателем дела, начатого апостолом.

Молитва святому апостолу Матфею

В этот день стоит посетить храм, дабы помолиться святому Матфею о благополучии, помощи и удаче в различных начинаниях. Для этого подойдет следующая молитва:

О, преславный апостоле Матфее, душу за Христа предавший и кровию твоею пажить Его удобривший! Услыши чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачиемся, и того ради бедами, якоже тучами, обложиемся, елеа же доброго жития обнищахом зело, и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся. О, сильный! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением твоим нас защити, да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми Святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.

Какие запреты соблюдают в день апостола Матфея

Этот день не рекомендовалось проводить в одиночестве. Считалось, что уединение на Матфея могло «запечатать» человека в изоляции на год вперед, а потому в домах старались собираться вместе, разговаривать мирно и поддерживать друг друга.

Избегали любых конфликтов — от споров до случайной обидной фразы. Предки верили, что сказанное в этот день слово обладает силой отзвука, способно вызвать длительные ссоры и «отравить» зимний настрой. Люди сознательно следили за тем, чтобы их речь была мягкой, а мысли — чистыми.

В этот день старались не пользоваться мелочью без необходимости

Не брались за крупные дела: ни важные начинания, ни незавершенные проекты не приветствовались. Считалось, что любая работа, которой человек занимается 29 ноября, будет тяжело идти всю зиму или заберет слишком много сил. Поэтому этот день проводили спокойно, без рывков и спешки.

