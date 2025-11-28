Кортеж венгерского премьера Орбана заметили в Москве

По словам Пескова, встреча Путина и Орбана состоится после 13:00 по мск Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Кортеж венгерского премьера Виктора Орбана замечен в Москве. В столицу России он прибыл для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».

«Венгерский кортеж замечен во Внуково — предположительно, в Москву уже прибыл премьер-министр республики Виктор Орбан для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным», — сказано в сообщении. Видео с кортежем опубликовал Пятый канал.

Кроме того, выяснилось, как венгерский премьер прилетел в Москву. Орбан, предположительно, прилетел на самолете Airbus A319, принадлежащем военно-воздушным силам Венгрии. В столице России он приземлился около 12 по мск. В ходе полета транспондер воздушного судна был отключен. Его не удалось отследить на сервисе FlightRadar.

