Появились фотографии Макана в армейской форме
Macan будет выполнять задачи по охране общественного порядка
Фото: официальный telegram-канал Росгвардии
Появились фотографии рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в армейской форме. Артист прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву. Снимками поделилась Росгвардия.
Macan в ближайшее время пройдет курс молодого бойца
Фото: официальный telegram-канал Росгвардии
«Андрей Косолапов, известный российский рэп-музыкант Macan, вместе с остальными новобранцами в ближайшее время пройдет курс молодого бойца», — говорится в официальном telegram-канале Росгвардии. Курс включает в себя несколько видов подготовки: физическую, огневую и специальную. После этого Macan будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.
Службу в войсках правопорядка в разные годы смогли пройти многие известные личности. Среди тех, кто проходил срочную службу в войсках, есть политики, общественные деятели и представители культуры и искусства. Например, в войсках правопорядка служили: губернатор Московской области Андрей Воробьев; президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф; российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.
Macan объявил о своем уходе в армию 28 ноября. Прежде чем отправиться на службу, исполнитель принял решение реализовать свой автомобиль марки BMW M5, стоимость которого составляет 10,5 миллионов рублей. Информация о том, что артист будет призван на военную службу, появилась в начале октября. В ряде СМИ высказывались предположения о том, что Macan не явился по шести повесткам и мог столкнуться с уголовной ответственностью. Тем не менее сам музыкант опроверг утверждения об уклонении от службы в армии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.