Появились фотографии Макана в армейской форме

Macan будет выполнять задачи по охране общественного порядка Фото: официальный telegram-канал Росгвардии

Появились фотографии рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в армейской форме. Артист прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву. Снимками поделилась Росгвардия.

Macan в ближайшее время пройдет курс молодого бойца Фото: официальный telegram-канал Росгвардии

«Андрей Косолапов, известный российский рэп-музыкант Macan, вместе с остальными новобранцами в ближайшее время пройдет курс молодого бойца», — говорится в официальном telegram-канале Росгвардии. Курс включает в себя несколько видов подготовки: физическую, огневую и специальную. После этого Macan будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.

Службу в войсках правопорядка в разные годы смогли пройти многие известные личности. Среди тех, кто проходил срочную службу в войсках, есть политики, общественные деятели и представители культуры и искусства. Например, в войсках правопорядка служили: губернатор Московской области Андрей Воробьев; президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф; российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.

